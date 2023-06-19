Брэдли Билу не хватило 160 очков, чтобы обойти Элвина Хэйса и установить рекорд «Уизардс»

Теги Финикс НБА Вашингтон Элвин Хэйс Брэдли Бил Баскетбол

Атакующий защитник Брэдли Бил был близок к тому, чтобы установить новый рекорд «Вашингтона» по количеству очков, набранных игроком команды в регулярном чемпионате.

12-кратный участник Матча всех звезд, член Зала славы Элвин Хэйс в период с сезона-1972/73 по сезон-1980/81 набрал 15551 очко тогда «Буллетс».

Для этого ему потребовалось 731 игра. Хэйс пропустил лишь 7 матчей за 9 сезонов.

Брэдли Бил провел 10 сезонов в составе «Уизардс». В 695 матчах он смог набрать 15391 очко «Уизардс» в регулярке.

Следющий сезон Бил начнет в майке «Финикса».

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3 комментария

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Radovan
честно говоря, и хорошо, что не побил. из 3 франчайзов Вашингтона за то время, когда я болею за команду, он самый слабый.
+3
0
+3
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Ann Tretiakova
Ответ Radovan
честно говоря, и хорошо, что не побил. из 3 франчайзов Вашингтона за то время, когда я болею за команду, он самый слабый.
Может еще вернется на последний сезон перед пенсией )
+1
0
+1
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xamer 9
Ответ Radovan
честно говоря, и хорошо, что не побил. из 3 франчайзов Вашингтона за то время, когда я болею за команду, он самый слабый.
Трое - это Аренас, Уолл и Билл?
0
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