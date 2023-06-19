Брэдли Билу не хватило 160 очков, чтобы обойти Элвина Хэйса и установить рекорд «Уизардс»

Атакующий защитник Брэдли Бил был близок к тому, чтобы установить новый рекорд « » по количеству очков, набранных игроком команды в регулярном чемпионате.

12-кратный участник Матча всех звезд, член Зала славы в период с сезона-1972/73 по сезон-1980/81 набрал 15551 очко тогда «Буллетс».

Для этого ему потребовалось 731 игра. Хэйс пропустил лишь 7 матчей за 9 сезонов.

Брэдли Бил провел 10 сезонов в составе «Уизардс». В 695 матчах он смог набрать 15391 очко «Уизардс» в регулярке.

Следющий сезон Бил начнет в майке « ».

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