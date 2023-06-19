«Я тоже удивился». Крис Пол узнал об обмене на Брэдли Била во время авиаперелета
Разыгрывающий Крис Пол стал гостем телевизионного шоу «Good Morning America» на ABC.
Пол признался, что узнал об обмене в «Вашингтон» во время перелета в Нью-Йорк для участия в передаче.
Ведущий: Я был удивлен. А как ты отреагировал?
Пол: Я тоже удивился (cмеется). Узнал об этом во время полета в Нью-Йорк. В этой лиге может случиться все, что угодно. Нужно просто разобраться, что делать дальше.
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».
Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
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