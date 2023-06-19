«Я тоже удивился». Крис Пол узнал об обмене на Брэдли Била во время авиаперелета

Разыгрывающий Крис Пол стал гостем телевизионного шоу «Good Morning America» на ABC.

Пол признался, что узнал об обмене в «Вашингтон» во время перелета в Нью-Йорк для участия в передаче.

Ведущий: Я был удивлен. А как ты отреагировал?

Пол: Я тоже удивился (cмеется). Узнал об этом во время полета в Нью-Йорк. В этой лиге может случиться все, что угодно. Нужно просто разобраться, что делать дальше.

« » обменяет трехкратного участника Матча всех звезд (29 лет, 191 см) в « ».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение