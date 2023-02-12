Зак Лавин: «Не мне решать, останусь я в «Чикаго» или нет»

Атакующий защитник «Чикаго» прокомментировал слухи о возможном обмене в другую команду.

«Я подписал новый контракт, чтобы играть здесь еще пять лет. Не мне решать, останусь я или нет. Это вопрос к руководству. Пока я ношу майку «Буллс», я поддерживаю «Чикаго». Я всегда это делал с тех пор, как меня обменяли сюда. Эта организация хотела сотрудничать со мной и помогла в развитии моей карьеры.

Я понимаю, в какой ситуации нахожусь. В первый год нового контракта люди почему-то навешивают на меня ярлыки. Я не менялся с тех пор, как оказался здесь. Этот контракт никак не повлиял на меня», – признался Лавин.

27-летний игрок проводит первый сезон нового 5-летнего контракта на 215,2 миллиона долларов. Его средние показатели в нынешнем чемпионате составляют 23,8 очка, 4,7 подбора и 4 передачи.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда