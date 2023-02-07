«Чикаго» планирует сохранить Зака Лавина

Звезда «Чикаго» входит в сферу интересов ряда клубов лиги, но обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст ожидает, что защитник останется в нынешней команде после дедлайна 9 февраля.

«Не думаю, что «Буллс» ищут варианты обмена Лавина. То есть теоретически существует некий пакет, на который они его обменяют. Но у меня есть сомнения, что «Буллс» готовы сдаться», – заявил журналист.

Лавин не был выбран для участия в Матче всех звезд НБА впервые с 2020 года. Его средние показатели в сезоне составляют 23,6 очка, 4,8 подбора и 4,2 передачи.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс», «Никс», «Хит» и «Мэверикс» «упоминаются в лиге как заинтересованные в приобретении Лавина клубы», если «Чикаго» решит обменять его.

27-летний игрок проводит первый сезон нового 5-летнего контракта на 215,2 миллиона долларов. « » занимает девятое место в Восточной конференции с результатом 25-27.

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