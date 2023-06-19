Майк Данливи о будущем Пула: «Он будет здесь еще четыре года, как минимум»

Новый генеральный менеджер « » провел пресс-конференцию.

Данливи спросили о будущем защитника в организации.

«Учитывая продление контракта, мы планируем, что он будет здесь еще четыре года, как минимум», – ответил менеджер.

Прошлым летом Пул заключил 4-летнее соглашение на сумму 128 млн долларов. Контракт вступит в силу со следующего сезона.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Анализ финала НБА через типы владений

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!