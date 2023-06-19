Майк Данливи о будущем Пула: «Он будет здесь еще четыре года, как минимум»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Джордан Пул Баскетбол

Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи провел пресс-конференцию.

Данливи спросили о будущем защитника Джордана Пула в организации.

«Учитывая продление контракта, мы планируем, что он будет здесь еще четыре года, как минимум», – ответил менеджер.

Прошлым летом Пул заключил 4-летнее соглашение на сумму 128 млн долларов. Контракт вступит в силу со следующего сезона.

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4 комментария

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Дэннис Молинарев
Набивает цену :)
+13
-2
+11
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Fronda
Классическая фраза, после которой игроков обменивают.
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Слава Каплунов
100% набивает цену перед обменом !!!
+2
0
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