Стив Керр о назначении Майка Данливи генменеджером: «Все в восторге»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» поделился эмоциями после назначения Майка Данливи на должность генерального менеджера организации.

«Все в восторге. Я очень рад работать с Майком. Между нами существует большое доверие, и за последние три года мы много работали вместе, а это имеет значение.

Так что у нас уже есть фундамент, мы доверяем друг другу и будем очень хорошо работать вместе», – сказал Керр в телефонном разговоре с Mercury News.

Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к «Голден Стэйт» в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.

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3 комментария

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Tim Timson
берите Сприкута на место зама Данливи. Вдруг в яблочко будет)
+3
0
+3
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Tim Timson
Ответ xamer 9
К сожалению, даже у нас очень мало, кто знает Романа, а за океаном тем более.
это их проблемы. где то же они находят ноунеймов ассистентов)
+2
0
+2
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xamer 9
Ответ Tim Timson
берите Сприкута на место зама Данливи. Вдруг в яблочко будет)
К сожалению, даже у нас очень мало, кто знает Романа, а за океаном тем более.
+1
0
+1
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