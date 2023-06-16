Стив Керр о назначении Майка Данливи генменеджером: «Все в восторге»

Главный тренер «Голден Стэйт» поделился эмоциями после назначения на должность генерального менеджера организации.

«Все в восторге. Я очень рад работать с Майком. Между нами существует большое доверие, и за последние три года мы много работали вместе, а это имеет значение.

Так что у нас уже есть фундамент, мы доверяем друг другу и будем очень хорошо работать вместе», – сказал в телефонном разговоре с Mercury News.

Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к « » в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.

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