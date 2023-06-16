Майк Данливи – новый генеральный менеджер «Голден Стэйт»
Вице-президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший был повышен в должности и станет новым генеральным менеджером организации.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Данливи был выбран «Уорриорз» под третьим номером на драфте 2002 года. Он провел 4 полных сезона в составе команды из Сан-Франциско, но в 2007 году был обменян в «Индиану».
Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к «Голден Стэйт» в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.
Боб Майерс ранее принял решение оставить пост президента и генменеджера «Уорриорз». 48-летний функционер провел 12 лет во фронт-офисе организации. Он дважды был признан лучшим руководителем года в НБА (2015, 2017) и привел команду к четырем титулам чемпиона (2015, 2017, 2018, 2022).
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