Майк Данливи – новый генеральный менеджер «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Боб Майерс Баскетбол

Вице-президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший был повышен в должности и станет новым генеральным менеджером организации.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Данливи был выбран «Уорриорз» под третьим номером на драфте 2002 года. Он провел 4 полных сезона в составе команды из Сан-Франциско, но в 2007 году был обменян в «Индиану».

Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к «Голден Стэйт» в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.

Боб Майерс ранее принял решение оставить пост президента и генменеджера «Уорриорз». 48-летний функционер провел 12 лет во фронт-офисе организации. Он дважды был признан лучшим руководителем года в НБА (2015, 2017) и привел команду к четырем титулам чемпиона (2015, 2017, 2018, 2022).

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10 комментариев

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Брэд Либил
Ответ Aka 14
кто это МКБ?
Московский кредитный банк.
+3
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Misson
Такими людьми как Майерс не разбрасываются. Прифигели в ГС, оторвались от земли. Но мяч всегда справедлив, он быстро всё рассудит.
а что, разве ГС не предлагали контракт Майерсу продлить и зарплату хотели увеличить?!

зачем писать такую ерунду?!

Он сам решил уйти, отдохнуть.

Кто оторвался от земли, кто прифигел? Вы? Больной
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Брэд Либил
Как эта мразота МКВ в полёте пихнула до сих пор перед глазами. Яннис молодец, что тогда прописал ему в ответ.
+1
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Призрак Джона Готти
Ответ Aka 14
кто это МКБ?
Майкл Картер-Вильямс. В одной из игр Данливи очень грубо на нем сфолил.
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Ужратый Гусениц
Ответ Misson
Такими людьми как Майерс не разбрасываются. Прифигели в ГС, оторвались от земли. Но мяч всегда справедлив, он быстро всё рассудит.
какими? Майерс молодец, но уходит, оставив команду с очень сильно переплаченным Пулом, проблемами в раздевалке, непонятками что делать с Грином, Томпсоном, и какими игроками окружать Карри, который уже тоже совсем не мальчик.. Вот на Данливи не повезло, что бы сейчас не сделал - будет много критики. Продлит Грина - зачем, он стареет и сдает. Не продлит - упустил лидера раздевалки и главного бойца. Продлит Клея - он вообще не торт. Упустит - как и зачем, опытный снайпер, легенда клуба.
Даже без Грина там у четверых игроков будет зарплата под 150 миллионов, и не особо развернешься.
Кароч оставил Майерс такое наследство, что не каждый и рад будет
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Брэд Либил
как баскетболист нормальный. как человек гавно. как ГМ посмотрим.
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Сергей Орлов
Добавьте, что младший.
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Aka 14
Ответ Брэд Либил
Как эта мразота МКВ в полёте пихнула до сих пор перед глазами. Яннис молодец, что тогда прописал ему в ответ.
кто это МКБ?
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