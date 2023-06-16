Майк Данливи – новый генеральный менеджер «Голден Стэйт»

Вице-президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» был повышен в должности и станет новым генеральным менеджером организации.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Данливи был выбран «Уорриорз» под третьим номером на драфте 2002 года. Он провел 4 полных сезона в составе команды из Сан-Франциско, но в 2007 году был обменян в «Индиану».

Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к « » в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.

ранее принял решение оставить пост президента и генменеджера «Уорриорз». 48-летний функционер провел 12 лет во фронт-офисе организации. Он дважды был признан лучшим руководителем года в (2015, 2017) и привел команду к четырем титулам чемпиона (2015, 2017, 2018, 2022).

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳