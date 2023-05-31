Билл Симмонс: «Самая большая ошибка, которую допустил «Бостон» — это слухи о Дюрэнте»

Известный спортивный эксперт считает, что « » не удалось выиграть чемпионат из-за слухов о возможном обмене в « » на .

«Я думаю, что самая большая ошибка, которую допустила эта команда — это слухи о Дюрэнте.

Они должны были выйти и сказать: «Мы не раскалываем эту команду. Мы будем строить вокруг этих двух парней. Если прочитаете какие-либо слухи о Тейтуме или Брауне, не верьте им. Это наши ребята».

И они этого не сделали, что наводит меня на мысль, что они, вероятно, разговаривали с «Нетс» о Дюрэнте и Брауне, и «Нетс» сразу слили это в СМИ», – сказал Симмонс.

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