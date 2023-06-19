«Уорриорз» вели переговоры с «Санз» по обмену Криса Пола до его перехода в «Уизардс»

«Финикс» и « » обсуждали возможный переход разыгрывающего до того, как «Санз» договорились с «Вашингтоном», передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В результате обмена «Cанз» заполучили звездного защитника Брэдли Била (29 лет, 193 cм).

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Чарания отметил, что «Клипперс» так же проявляли интерес к Полу.

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