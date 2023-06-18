«Игрокам НБА кажется, что они уже все знают». Крис Пол рассказал, почему не хочет быть тренером

Теги Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол рассказал, почему не хочет тренировать команды НБА в будщем.

«Вот почему я люблю AAU (любительская лига – прим.), потому что у вас есть шанс действительно влиять на детей в раннем возрасте.

Потому что когда мы попадаем в НБА, мы не хотим слушать все это дерьмо. Я не могу представить, что буду тренировать нас самих, потому что нам кажется: «Да мы уже все знаем», – ответил Пол в эфире UNINTERRUPTED.

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