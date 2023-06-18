«Игрокам НБА кажется, что они уже все знают». Крис Пол рассказал, почему не хочет быть тренером

Разыгрывающий « » рассказал, почему не хочет тренировать команды в будщем.

«Вот почему я люблю AAU (любительская лига – прим.), потому что у вас есть шанс действительно влиять на детей в раннем возрасте.

Потому что когда мы попадаем в НБА, мы не хотим слушать все это дерьмо. Я не могу представить, что буду тренировать нас самих, потому что нам кажется: «Да мы уже все знаем», – ответил Пол в эфире UNINTERRUPTED.

Контракт Пола на сезон-23/24 (30,8 миллиона долларов) станет полностью гарантированным 28 июня.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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