Андрей Ведищев: «Многие клубы Лиги ВТБ хотели бы видеть у себя Мартюка. Даже скауты из НБА приезжали»

Президент «Локомотива-Кубань» рассказал о том, что клубу удалось сохранить в составе ключевых игроков.

«Знаю, что многие клубы Единой лиги ВТБ хотели бы видеть в составе, даже скауты из НБА приезжали на просмотр. Но мы нашли взаимную мотивацию подписать новое многолетнее соглашение. Также мы переподписали лучших снайперов «Локо» прошлого сезона – и . То, что нам удалось сохранить их в составе, говорит о готовности клуба в следующем сезоне ставить перед собой амбициозные цели.

А на днях мы подписали контракт с Владиславом Близнюком – разыгрывающим баскетбольного клуба «Минск» и сборной Беларуси. Владислав – молодой, талантливый и креативный защитник. С ним вариативность нашей задней линии должна существенно усилиться. Близнюк принимал участие в двух товарищеских матчах сборной Беларуси против сборной России, где проявил себя настоящим дирижером атак белорусской команды.

И, конечно, приятно, что оба игрока « », Александр Щербенев и Антон Квитковских, в этих матчах показали себя лидерами сборной России», – сказал Ведищев.

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