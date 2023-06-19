Андрей Ведищев: «Многие клубы Лиги ВТБ хотели бы видеть у себя Мартюка. Даже скауты из НБА приезжали»

Теги Локомотив-Кубань НБА Андрей Ведищев Девон Акун-Перселл Андрей Мартюк Джейлен Барфорд Баскетбол

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о том, что клубу удалось сохранить в составе ключевых игроков.

«Знаю, что многие клубы Единой лиги ВТБ хотели бы видеть Мартюка в составе, даже скауты из НБА приезжали на просмотр. Но мы нашли взаимную мотивацию подписать новое многолетнее соглашение. Также мы переподписали лучших снайперов «Локо» прошлого сезона – Джейлена Барфорда и Девона Акун-Перселла. То, что нам удалось сохранить их в составе, говорит о готовности клуба в следующем сезоне ставить перед собой амбициозные цели.

А на днях мы подписали контракт с Владиславом Близнюком – разыгрывающим баскетбольного клуба «Минск» и сборной Беларуси. Владислав – молодой, талантливый и креативный защитник. С ним вариативность нашей задней линии должна существенно усилиться. Близнюк принимал участие в двух товарищеских матчах сборной Беларуси против сборной России, где проявил себя настоящим дирижером атак белорусской команды.

И, конечно, приятно, что оба игрока «Локо», Александр Щербенев и Антон Квитковских, в этих матчах показали себя лидерами сборной России», – сказал Ведищев.

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1 комментарий

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ПП ПП
Да в полуфинале с ЦСКА местами просто божил. Теперь осталось сделать эти отрезки более длинными. И будет просто великолепная 4 или 5.
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