Джейлен Барфорд – лучший игрок Единой лиги ВТБ по версии болельщиков

Теги Локомотив-Кубань болельщики Единая лига ВТБ Джейлен Барфорд Баскетбол

Атакующий защитник «Локомотива‑Кубань» Джейлен Барфорд признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ по версии болельщиков.

27‑летний американец помог команде из Краснодара выйти в финал Лиги ВТБ впервые за 10 лет и стал лучшим скорером «Локо», набирая 16,5 очка, 3,7 передачи, 3,6 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.

В финальной серии плей-офф «Локомотив‑Кубань» проиграл УНИКСу.

Барфорд стал игроком краснодарского клуба в сезоне‑2021/22, перейдя из «Астаны». По окончании сезона «Локо» объявил о продлении контракта с защитником.

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1 комментарий

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Адильхан Абдусаламов
253 болельщика из Краснодара проголосовали и перебили 42 голоса из Казани
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