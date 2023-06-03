Джейлен Барфорд – лучший игрок Единой лиги ВТБ по версии болельщиков

Атакующий защитник « ‑Кубань» признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ по версии болельщиков.

27‑летний американец помог команде из Краснодара выйти в финал Лиги ВТБ впервые за 10 лет и стал лучшим скорером «Локо», набирая 16,5 очка, 3,7 передачи, 3,6 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.

В финальной серии плей-офф «Локомотив‑Кубань» проиграл УНИКСу.

Барфорд стал игроком краснодарского клуба в сезоне‑2021/22, перейдя из «Астаны». По окончании сезона «Локо» объявил о продлении контракта с защитником.

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