Девон Акун-Перселл: «Я очень старался влиться в команду, как можно лучше узнать партнеров на площадке и за ее пределами»

Форвард «Локомотива-Кубань» пообщался с репортерами команды в перерыве 28-го матча неофициального Кубка Дружбы, в рамках которого играли команды, вперемешку составленные из игроков и болельщиков красно-зелёных.

– Тебе доводилось раньше играть с фанатами? Обычно-то они на трибунах.



– Верно, такое у меня впервые.

– И как тебе? Похоже, многие против тебя выкладываются на полную.

– Ага, это заметно. И это весело. Когда ты смотришь на игру с трибун, не всегда догадываешься, каково это – быть на площадке. Так что это очень круто, что фанаты получили возможность сыграть с нами. И для нас хорошее развлечение.

– Когда ты еще только начал выступать за «Локо», показалось, что ты знаешь команду уже 2-3 года – чего требует тренер, как взаимодействовать с партнерами. А как это ощущалось с твоей стороны?

– Я бы не сказал, что все прошло легко. Когда ты приходишь в новую команду, всегда начинается сложный процесс донастройки. Да, я очень старался влиться в команду, как можно лучше узнать партнеров на площадке и за ее пределами – но это не было чем-то простым. Зато это помогло нам оказаться там, где мы финишировали в итоге.

– « » в регулярном сезоне и в плей-офф выглядел двумя разными командами. За счет чего команда сделала настолько мощный скачок в качестве в играх навылет?

– Мы сплотились, начали больше доверять друг другу. Да, регулярный чемпионат мы закончили посредственно. Зато потом включились в плей-офф, а только это и имеет значение.

– Ты впервые играешь за российский клуб. Наша страна оправдала твои ожидания?

– Можно сказать и так. Я, вообще, очень спокойный человек – никогда слишком сильно не восторгаюсь и не расстраиваюсь. Просто пытаюсь выжать максимум из каждой возможности.

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