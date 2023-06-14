Андрей Ведищев: «Акун-Перселл зарекомендовал себя одним из лидеров – как на площадке, так и в раздевалке»
Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рад, что форвард Девон Акун-Перселл продолжит выступать за краснодарскую команду в сезоне-2023/24.
«За полгода, проведенные в команде, Акун-Перселл зарекомендовал себя одним из лидеров – как на площадке, так и в раздевалке. С первых же матчей за «Локо» стало понятно, что это тот игрок, которого мы искали.
Акун-Перселл показывал правильное отношение, большую самоотдачу – и заслуженно стал любимцем наших болельщиков. Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество, и надеюсь, что в следующем сезоне добьемся высоких результатов», – сказал Ведищев.
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