Андрей Ведищев: «Акун-Перселл зарекомендовал себя одним из лидеров – как на площадке, так и в раздевалке»

Теги Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рад, что форвард Девон Акун-Перселл продолжит выступать за краснодарскую команду в сезоне-2023/24.

«За полгода, проведенные в команде, Акун-Перселл зарекомендовал себя одним из лидеров – как на площадке, так и в раздевалке. С первых же матчей за «Локо» стало понятно, что это тот игрок, которого мы искали.

Акун-Перселл показывал правильное отношение, большую самоотдачу – и заслуженно стал любимцем наших болельщиков. Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество, и надеюсь, что в следующем сезоне добьемся высоких результатов», – сказал Ведищев.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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