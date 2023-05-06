Десмонд Бэйн: «Надеюсь, Диллон Брукс останется в «Мемфисе», но если нет, буду его поддерживать»

Теги Мемфис НБА Диллон Брукс Десмонд Бэйн Баскетбол

Игрок «Мемфиса» Десмонд Бэйн отреагировал на новости о предполагаемом уходе из команды форварда Диллона Брукса.

«Мы все очень любим Диллона. Он работяга, приходит в зал одним из первых и уходит последним. Вряд ли у кого-то вызывает вопросы его желание побеждать, его самоотдача. Но такие вещи случаются. Это часть бизнеса.

Неизвестно, вернется ли он в нашу команду или перейдет в другую, но при любом раскладе я желаю ему всего наилучшего. Я видел его рост как баскетболиста, как одноклубника, как отца, поэтому, что бы с ним ни случилось, я буду его поддерживать.

Надеюсь, он останется с нами, но если нет, буду болеть за него, пока мы не попадем на его команду», – заявил Бэйн.

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1 комментарий

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Undrey
похоже на проводы, судя по тексту бейн только "за")
+1
-1
0
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