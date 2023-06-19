«Вашингтон» хочет привлечь к сделке с «Финиксом» 3-ю команду для обмена Криса Пола. «Клипперс» проявляют интерес

Теги возможные переходы Клипперс Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Баскетбол

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, проведение сделки может затянуться на несколько дней, так как «Вашингтон» будет искать третью команду, в которую рассчитывает отправить Пола.

По информации инсайдера Turner Sports Криса Хэйнса, «Клипперс» проявляют интерес к Полу, который ранее уже выступал за команду.

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6 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Клипперс не хватает только ещё одного старпера-калича! С возвращением Пола, чемпионский пазл наконец-то сложится)))
+13
0
+13
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AllanHouston
Ответ Tolball
Наверно хотят взамен отдать Мориса и Ковингтона ,плюс пики второго,ну не знаю как это им поможет,с учетом здоровья лидеров.
"Клипперс" необязательно отдавать двух форвардов

Достаточно взять одного из пары Моррис/Батюм/Ковингтон и недостающую зарплату гарантировать Гордону и провести обмен до 28 июня, что явно будет сделано.

Это позволит "Клипперс" выменять Пола с его ~25 миллионами гарантии и одним из околоминимальных контрактов "Вашингтона".
+3
0
+3
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Tolball
Наверно хотят взамен отдать Мориса и Ковингтона ,плюс пики второго,ну не знаю как это им поможет,с учетом здоровья лидеров.
+1
0
+1
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Максим Макеев
значит уэстбрук возможно вернется к дюранту
ухух
+1
0
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Sergio19882007
И Расса в Санс в довесок с Билом)
+1
-1
0
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Tolball
Ответ AllanHouston
"Клипперс" необязательно отдавать двух форвардов Достаточно взять одного из пары Моррис/Батюм/Ковингтон и недостающую зарплату гарантировать Гордону и провести обмен до 28 июня, что явно будет сделано. Это позволит "Клипперс" выменять Пола с его ~25 миллионами гарантии и одним из околоминимальных контрактов "Вашингтона".
Можно и так,но как то обидно за Гордона...
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