«Вашингтон» хочет привлечь к сделке с «Финиксом» 3-ю команду для обмена Криса Пола. «Клипперс» проявляют интерес
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».
Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, проведение сделки может затянуться на несколько дней, так как «Вашингтон» будет искать третью команду, в которую рассчитывает отправить Пола.
По информации инсайдера Turner Sports Криса Хэйнса, «Клипперс» проявляют интерес к Полу, который ранее уже выступал за команду.
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Достаточно взять одного из пары Моррис/Батюм/Ковингтон и недостающую зарплату гарантировать Гордону и провести обмен до 28 июня, что явно будет сделано.
Это позволит "Клипперс" выменять Пола с его ~25 миллионами гарантии и одним из околоминимальных контрактов "Вашингтона".
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