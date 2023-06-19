«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в « ».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, проведение сделки может затянуться на несколько дней, так как « » будет искать третью команду, в которую рассчитывает отправить Пола.

По информации инсайдера Turner Sports Криса Хэйнса, « » проявляют интерес к Полу, который ранее уже выступал за команду.

Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение