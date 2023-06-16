Тайрон Лю, скорее всего, не продлит контракт с «Клипперс» этим летом (Bleacher Report)

«Клипперс» и , скорее всего, не достигнут соглашения о продлении контракта этим летом, сообщает Bleacher Report.

Таким образом, специалист может стать свободным агентом уже в следующее межсезонье.

По информации B/R, у Лю осталось два года по контракту – последний является опцией команды.

«Финикс» проявлял интерес в заключении соглашения с тренером, но «Санз» не смогли бы удовлетворить «высокие запросы» « ». Фрэнк Вогель возглавил команду из Аризоны.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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