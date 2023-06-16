Тайрон Лю, скорее всего, не продлит контракт с «Клипперс» этим летом (Bleacher Report)

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Крис Хэйнс Баскетбол

«Клипперс» и Тайрон Лю, скорее всего, не достигнут соглашения о продлении контракта этим летом, сообщает Bleacher Report.

Таким образом, специалист может стать свободным агентом уже в следующее межсезонье.

По информации B/R, у Лю осталось два года по контракту – последний является опцией команды.

«Финикс» проявлял интерес в заключении соглашения с тренером, но «Санз» не смогли бы удовлетворить «высокие запросы» «Клипперс». Фрэнк Вогель возглавил команду из Аризоны.

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5 комментариев

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Вадим Дзахоев
Конечно, он не хочет продлеваться с командой, где два франчайза травматы, а в плове лучшим игроком был Уэстбрук; и в ближайшие 2-3 года, скорее всего, ничего не изменится
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Алексааандр
Ответ Поникший Руй
как раз через 2-3 года всё кардинально изменится в ЛАК прайм плейофф Пи и Кавая прошёл, дальше перестройка и всё в этом духе
вряд-ли она будет, они опять начнут строить команду вокруг них, ещё Расса переподпишут 😂
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Tim Timson
назад в Кливленд 2)
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Поникший Руй
Ответ Вадим Дзахоев
Конечно, он не хочет продлеваться с командой, где два франчайза травматы, а в плове лучшим игроком был Уэстбрук; и в ближайшие 2-3 года, скорее всего, ничего не изменится
как раз через 2-3 года всё кардинально изменится в ЛАК прайм плейофф Пи и Кавая прошёл, дальше перестройка и всё в этом духе
0
0
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