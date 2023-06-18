Брэндон Миллер и Скут Хендерсон еще раз посетят «Хорнетс»

«Шарлотт» планирует провести в понедельник второй раунд тренировок и собеседований с форвардом Брэндоном Миллером и защитником . На встречах будет присутствовать владелец клуба , сообщает ESPN.com.

«Хорнетс» находятся на финальной стадии выбора новичка команды. Клубу принадлежит 2-й номер на драфте-2023. Сообщалось, что «Хорнетс» склоняются к Брэндону Миллеру.

Джордан в пятницу завершил продажу мажоритарной доли « » группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, но, возможно, сохранит миноритарный пакет акций клуба. Джордан останется управляющим клуба и будет принимать решения до тех пор, пока новые владельцы не будут проверены и одобрены Советом управляющих лиги.

«Потенциальный GOAT с единственным красным флагом». Разбор драфта НБА 2023 от Sports.ru