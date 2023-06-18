Брэндон Миллер и Скут Хендерсон еще раз посетят «Хорнетс»
«Шарлотт» планирует провести в понедельник второй раунд тренировок и собеседований с форвардом Брэндоном Миллером и защитником Скутом Хендерсоном. На встречах будет присутствовать владелец клуба Майкл Джордан, сообщает ESPN.com.
«Хорнетс» находятся на финальной стадии выбора новичка команды. Клубу принадлежит 2-й номер на драфте-2023. Сообщалось, что «Хорнетс» склоняются к Брэндону Миллеру.
Джордан в пятницу завершил продажу мажоритарной доли «Шарлотт» группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, но, возможно, сохранит миноритарный пакет акций клуба. Джордан останется управляющим клуба и будет принимать решения до тех пор, пока новые владельцы не будут проверены и одобрены Советом управляющих лиги.
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Скут: Надо промазать все броски!
ибо у них 3-й пик хотят выменять в расчёте на Скута, а вдруг его заберут под 2-м