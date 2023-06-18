Брэндон Миллер и Скут Хендерсон еще раз посетят «Хорнетс»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА драфт НБА Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

«Шарлотт» планирует провести в понедельник второй раунд тренировок и собеседований с форвардом Брэндоном Миллером и защитником Скутом Хендерсоном. На встречах будет присутствовать владелец клуба Майкл Джордан, сообщает ESPN.com.

«Хорнетс» находятся на финальной стадии выбора новичка команды. Клубу принадлежит 2-й номер на драфте-2023. Сообщалось, что «Хорнетс» склоняются к Брэндону Миллеру.

Джордан в пятницу завершил продажу мажоритарной доли «Шарлотт» группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, но, возможно, сохранит миноритарный пакет акций клуба. Джордан останется управляющим клуба и будет принимать решения до тех пор, пока новые владельцы не будут проверены и одобрены Советом управляющих лиги.

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5 комментариев

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salogiannis
Миллер: Надо промазать 90 процентов бросков!
Скут: Надо промазать все броски!
+11
-2
+9
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Air Hornet
Ответ Alien
Шарлотт этой неопределённостью мешает планам Портленда) ибо у них 3-й пик хотят выменять в расчёте на Скута, а вдруг его заберут под 2-м
На это и расчёт)
+2
0
+2
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Tim Timson
нужно в Портленд ехать , а не в Шарлотт. не такая большая разница в деньгах? или Джордан бренд нельзя игнорить?)
+3
-2
+1
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Alien
Шарлотт этой неопределённостью мешает планам Портленда)
ибо у них 3-й пик хотят выменять в расчёте на Скута, а вдруг его заберут под 2-м
+1
-1
0
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