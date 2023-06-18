Никола Йокич посетил лошадиные скачки в Сербии

Центровой « » Никола Йокич вернулся в Сербию, где сразу посетил лошадиные скачки.

Йокич увлекается лошадьми с самого детства. Семья баскетболиста владеет конюшней, а сам он регулярно посещает лошадиные скачки.

Сербский центровой был признан MVP финальной серии плей-офф, в которой «Денвер» обыграл «Майами» (4-1) и завоевал первый в истории клуба титул чемпиона НБА.

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!