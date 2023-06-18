Никола Йокич посетил лошадиные скачки в Сербии

Теги Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич вернулся в Сербию, где сразу посетил лошадиные скачки.

Йокич увлекается лошадьми с самого детства. Семья баскетболиста владеет конюшней, а сам он регулярно посещает лошадиные скачки.

Сербский центровой был признан MVP финальной серии плей-офф, в которой «Денвер» обыграл «Майами» (4-1) и завоевал первый в истории клуба титул чемпиона НБА.

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

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7 комментариев

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de-fussball
народная мудрость: хочешь увидеть NBA MVP - иди на ипподром
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Forza
На видео прямо худым выглядит. Мне кажется Дончич мог бы его сьесть.
+2
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Лучолвоео Оеоваллуду
Кто бы сомневался)
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Максим Яблонский
Ждем его на интервью у Собчак.
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-1
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Light Yagami
И все тычут камерами телефонов в его сторону, никакого соблюдения личных границ. 👎🏻
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Трёха Ника Киргиоса
Крепкий хозяйственник.
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Дмитрий Белов
Нормальный мужик, крепкий хозяйственник и примерный семьянин. Сейчас это редкость.
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