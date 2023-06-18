Николу Йокича встретили приветственным билбордом в родном Сомборе
MVP финала НБА 2023 Николу Йокича («Денвер») встретили плакатом на рекламном щите в родном Сомборе, Сербия.
«Добро пожаловать домой, MVP», – гласит надпись.
Йокич стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳
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