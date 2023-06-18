Николу Йокича встретили приветственным билбордом в родном Сомборе

MVP финала НБА 2023 (« ») встретили плакатом на рекламном щите в родном Сомборе, Сербия.

«Добро пожаловать домой, MVP», – гласит надпись.

Йокич стал 1-м игроком в истории , который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳