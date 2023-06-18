Кевин Гарнетт: «Йокич выглядит как самый скромный ублюдок, которого я когда-либо видел»

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт рассказал, почему симпатизирует центровому « » .

«Джокер выглядит как самый скромный ублюдок, которого я когда-либо видел. Cтал чемпионом и больше уделял внимания своей дочке, чем торжеству. Он такой: «Парад? Нет, мне надо быть там-то и там-то». Я подобного никогда не видел.

Уникум. Я никогда не видел, чтобы после победы в чемпионате лучший игрок стоял в последних рядах. Если посмотрите: первый ряд обычно заполняют игроки, тренеры во втором, в третьем родственники и другие люди. Он там где-то в 4-м ряду позади всех встал», – сказал Гарнетт.

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