Кевин Гарнетт: «Йокич выглядит как самый скромный ублюдок, которого я когда-либо видел»

Теги Денвер Кевин Гарнетт НБА Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт рассказал, почему симпатизирует центровому «Денвера» Николе Йокичу.

«Джокер выглядит как самый скромный ублюдок, которого я когда-либо видел. Cтал чемпионом и больше уделял внимания своей дочке, чем торжеству. Он такой: «Парад? Нет, мне надо быть там-то и там-то». Я подобного никогда не видел.

Уникум. Я никогда не видел, чтобы после победы в чемпионате лучший игрок стоял в последних рядах. Если посмотрите: первый ряд обычно заполняют игроки, тренеры во втором, в третьем родственники и другие люди. Он там где-то в 4-м ряду позади всех встал», – сказал Гарнетт.

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5 комментариев

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Sweetener
Может всё-таки это он (Гарнетт) симпатизирует Йокичу, не?
+11
0
+11
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shooter77
Consistency:
Йокич настолько ленивый жирдяй, что ему даже лень до первого ряда дойти :D
+4
0
+4
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ɔculpa
Ну какие-то хотя бы минимальные требования к грамотности работников новостного отдела должны же существовать, разве нет? Я понимаю ещё, люди в комментах иногда путаются в "симпатизировать/импонировать", и то это диковато смотрится, но новостник просто обязан различать эти слова.
Стыдоба, честно говоря.
+1
0
+1
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Дэвид_Мойес
Ну, конкретно это фото не показатель, там вон и Гордон стоит ещё дальше Йокича, а Деандре Джордан вообще где-то на 8-м ряду.
+1
-1
0
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Arsiver
"Вы если посмотрите: первый ряд обычно..." - это на каком языке написано? И как вообще возможно два мелких абзаца так коряво написать?
0
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