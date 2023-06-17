Дино Раджа о месте Николы Йокича в списке величайших игроков всех времен: «Нельзя сравнивать игроков разных поколений»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Дино Раджа Баскетбол

Член Зала славы Дино Раджа объяснил, почему место Николы Йокича («Денвер») в любом списке величайших игроков всех времен несправедливо.

«Никола Йокич — отличный игрок с огромным баскетбольным IQ. На него интересно смотреть. Любой список величайших игроков всех времен несправедлив, потому что нельзя сравнивать игроков разных поколений. По мере развития НБА меняются правила игры», — заявил легендарный хорватский центровой.

Ранее Йокич назвал Раджу в числе игроков, с которых он брал пример и которыми восхищался.

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