Дино Раджа о месте Николы Йокича в списке величайших игроков всех времен: «Нельзя сравнивать игроков разных поколений»
Член Зала славы Дино Раджа объяснил, почему место Николы Йокича («Денвер») в любом списке величайших игроков всех времен несправедливо.
«Никола Йокич — отличный игрок с огромным баскетбольным IQ. На него интересно смотреть. Любой список величайших игроков всех времен несправедлив, потому что нельзя сравнивать игроков разных поколений. По мере развития НБА меняются правила игры», — заявил легендарный хорватский центровой.
Ранее Йокич назвал Раджу в числе игроков, с которых он брал пример и которыми восхищался.
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳
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