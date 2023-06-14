Андрей Кириленко: «Нам было стыдно, что мы закончили играть лет 8-10 назад, а Моня все еще в строю»

Теги Сергей Моня сборная России РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко посмеялся, что он перестал играть 8 лет назад, а его бывший партнер по сборной России Сергей Моня завершил карьеру только сейчас.

«Хочу поздравить Сергея Моню с тем, что он наконец-то перестал играть в баскетбол, мы все с удовольствием смотрели его игры. Нам было стыдно, что мы закончили играть лет 8-10 назад, а он все еще в строю.

Конечно, он огромная легенда нашего российского баскетбола, один из самых узнаваемых игроков нашей страны. Он принес огромное количество позитивных моментов мне лично как партнер по команде.

От других игроков его отличает характер, не зря он получил прозвище «Капитан Россия». Действительно, очень преданный и верный баскетболу игрок, человек, на которого можно было положиться в любой ситуации. И, конечно, его трехочковый бросок на последних секундах, много раз мы видели, как он им приносил своим командам победу», – сказал Кириленко.

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