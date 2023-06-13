ACB. Плей-офф. «Уникаха» сыграет с «Барселоной» в 4-м матче полуфинала

Теги результаты Уникаха Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Во вторник, 13 июня, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Уникаха» дома сыграет с «Барселоной».

АСВ

Плей-офф 

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

Уникаха – Барселона
Дата проведения
13 июня, 22.00
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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