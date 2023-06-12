ACB. Плей-офф. «Ховентуд» сыграет с «Реалом» в 4-м матче полуфинала
В понедельник, 12 июня, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Ховентуд» сыграет с «Реалом».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 12 июня, 22.00
«Реал» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
Комментарии