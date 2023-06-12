ACB. Плей-офф. «Ховентуд» сыграет с «Реалом» в 4-м матче полуфинала

Теги результаты Ховентуд Реал чемпионат Испании Баскетбол

В понедельник, 12 июня, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ «Ховентуд» сыграет с «Реалом».

АСВ

Плей-офф 

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

Ховентуд – Реал
Дата проведения
12 июня, 22.00
Онлайн матча

«Реал» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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