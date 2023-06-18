Дэмиан Лиллард может запросить обмен, если «Портленд» не использует 3-й пик для усиления состава

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард может запросить обмен, если «Блэйзерс» не используют 3-й пик предстоящего драфта как актив для усиления команды.

«Существует обоснованное опасение, что Лиллард запросит обмен, если «Портленд» выберет Скута Хендерсона или Брэндона Миллера на драфте», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Организация ищет различные возможности усиления состава. Защитник Анферни Саймонс так же доступен для обмена.

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1 комментарий

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Siz170Ter
шах и мат))
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