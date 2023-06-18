Дэмиан Лиллард может запросить обмен, если «Портленд» не использует 3-й пик для усиления состава

Разыгрывающий « » может запросить обмен, если «Блэйзерс» не используют 3-й пик предстоящего драфта как актив для усиления команды.

«Существует обоснованное опасение, что Лиллард запросит обмен, если «Портленд» выберет или Брэндона Миллера на драфте», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Организация ищет различные возможности усиления состава. Защитник Анферни Саймонс так же доступен для обмена.

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