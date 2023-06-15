В Денвере прошел чемпионский парад «Наггетс»
В Денвере прошел чемпионский парад, посвященный победе «Наггетс» в сезоне НБА-2022/23.
«Денвер» завоевал первый за 56‑летнюю историю клуба титул чемпиона, обыграв «Майами» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1.
28-летний Никола Йокич был признан MVP финальной серии. Сербский центровой во всех пяти матчах набирал двухзначные числа как минимум по двум показателям. В активе Йокича два трипл‑дабла и три дабл‑дабла.
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