В Денвере прошел чемпионский парад «Наггетс»

В Денвере прошел чемпионский парад, посвященный победе «Наггетс» в сезоне НБА-2022/23.

«Денвер» завоевал первый за 56‑летнюю историю клуба титул чемпиона, обыграв « » в финальной серии плей-офф со счетом 4-1.

28-летний был признан MVP финальной серии. Сербский центровой во всех пяти матчах набирал двухзначные числа как минимум по двум показателям. В активе Йокича два трипл‑дабла и три дабл‑дабла.

Вместо его выбора показывали рекламу буррито, а сам он проспал драфт – почему все проглядели Йокича

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