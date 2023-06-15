В Денвере прошел чемпионский парад «Наггетс»

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

В Денвере прошел чемпионский парад, посвященный победе «Наггетс» в сезоне НБА-2022/23.

«Денвер» завоевал первый за 56‑летнюю историю клуба титул чемпиона, обыграв «Майами» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1.

28-летний Никола Йокич был признан MVP финальной серии. Сербский центровой во всех пяти матчах набирал двухзначные числа как минимум по двум показателям. В активе Йокича два трипл‑дабла и три дабл‑дабла.

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8 комментариев

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Jazzzz
Пьяный Грилиш был?
+20
-3
+17
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Dr. J 24
Ответ За Валенсию с 1999
Всегда верил в Денвер и в Николу. Был единственным на этом сайте, кто топил с самого начала за Коляна. После чемпионства нормально так отметил, потому что я заслужил!
ты похоже и в Валенсию верил в ЛЧ в начале 00х
+3
-1
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Kudim41
Ответ Jazzzz
Пьяный Грилиш был?
ДА, под фамилией Мэлоун скрывался))))
+1
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nicckk
Я надеюсь Николай был на коне?
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Александр Митраков
Ответ Jazzzz
Пьяный Грилиш был?
Были пьяные все
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