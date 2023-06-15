Никола Йокич: «Баскетбол не является главным делом моей жизни – просто то, в чем я хорош»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

MVP финала НБА 2023 Никола Йокич дал интервью ведущей ESPN Малике Эндрюс.

Эндрюс спросила, как Йокич оценивает свой уровень игры и близок ли он к пределу своих возможностей.

«Мне кажется, я могу быть намного лучше. Однако для этого придется жертвовать какой-то частичкой себя. Баскетбол не является главным делом моей жизни – просто то, в чем я хорош», – ответил серб.

Йокич стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

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4 комментария

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scorp19
Верится в это с трудом. Таким не станешь без уйму тяжелейших тренировок, упорства и стремлению стать лучше.
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dimpa
Хорош, очень хорош, MVP как хорош Никола!
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