«Портленд» ведет переговоры с «Вашингтоном» по Кристапсу Порзингису

Теги Портленд НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Скут Хендерсон Баскетбол

«Уизардс», скорее всего, уйдут в перестройку этим летом.

«Портленд» ведет переговоры с «Вашингтоном» по обмену тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.

По информации журналиста Эвана Мэсси, в возможной сделке фигурирует 3-й пик предстоящего драфта НБА.

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4 комментария

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Tolball
3 пик за КП? и кого они собрались еще довешивать в ввиде компенсации зарплат? Нуркича и Саймонса?Даже если и будет такое с обменами пиками ,это ну очень глупо.
+1
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+1
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Мурзин Ринат
Портленд это финиш …
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Лиллард унижатель!
Зачем Блейзерс 221см гард? Им бы центрового найти.
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Казимир Стыцько
Ответ Tolball
3 пик за КП? и кого они собрались еще довешивать в ввиде компенсации зарплат? Нуркича и Саймонса?Даже если и будет такое с обменами пиками ,это ну очень глупо.
Лилларда))
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