«Портленд» ведет переговоры с «Вашингтоном» по Кристапсу Порзингису
«Уизардс», скорее всего, уйдут в перестройку этим летом.
«Портленд» ведет переговоры с «Вашингтоном» по обмену тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.
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