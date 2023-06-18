«Портленд» ведет переговоры с «Вашингтоном» по Кристапсу Порзингису

«Уизардс», скорее всего, уйдут в перестройку этим летом.

« » ведет переговоры с « » по обмену тяжелого форварда .

По информации журналиста Эвана Мэсси, в возможной сделке фигурирует 3-й пик предстоящего драфта .

Ожидается, что «Шарлотт» выберет Брэндона Миллера, третьим уйдет .

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳