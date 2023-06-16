Брэндон Миллер провел индивидуальную тренировку с «Портлендом»

Претендент на выбор в первой тройке драфта 2023 Брэндон Миллер провел индивидуальную тренировку с « ».

Организация выложила фото мероприятия.

«Блэйзерс» будут выбирать под 3-м номером.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳