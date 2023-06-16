Брэндон Миллер провел индивидуальную тренировку с «Портлендом»
Претендент на выбор в первой тройке драфта НБА 2023 Брэндон Миллер провел индивидуальную тренировку с «Портлендом».
Организация выложила фото мероприятия.
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