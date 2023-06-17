Сергей Елевич об идее допуска россиян в статусе беженцев: «Надо доказать всем этим козлам, что будем стоять до конца»

Теги Сергей Елевич МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только со своим флагом и гимном, допуск под нейтральным флагом – это дискриминация.

«Наша страна – Россия, и наши спортсмены должны выступать с российским флагом и российским гимном. Допуск под нейтральным флагом — это дискриминация. Да, у спортсмена короткий век. Но мы сейчас о другом говорим.

«Команду беженцев» сформировать хотят? Надо доказать всем этим козлам, что мы будем стоять до конца. Мы сражаемся сейчас за то, чтобы люди понимали, что это Россия, а если спортсмен будет сдаваться и бог знает под каким флагом выступать, то что это такое?! Это же ненормально!

Лишать страну, которая входит в десятку сильнейших в мире, флага и гимна на соревнованиях, – идиотизм полнейший! Что они и кому доказывают? Хотят нас на колени поставить? Не поставят и ничего не добьются.

А интереса к спорту без наших спортсменов нет никакого! И все об этом говорят. Ну, выиграли вы в фигурном катании и в гимнастике, но у вас же нет конкуренции без наших спортсменов! Нет никакой у них конкуренции», — сказал Елевич.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что МОК допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
забавно: чувак считает МОК "козлами" и одновременно требует от "козлов" уважения 👏👏👏
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
идёт рука об руку с фетисовым и Кожевниковым
а что он скажет в лицо гражданам сша Кириленко и Абросимовой?
ещё Овечкин есть, который то тут, то там))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stereodamage!
> сражаемся сейчас за то, чтобы люди понимали, что это Россия

Так вот оно что…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
а может все эти спортивные деды соберутся на лужайке Первой им. Алексеева и там будут давать интервью?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Так, козлы, комментируем активнее!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий