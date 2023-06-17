Сергей Елевич об идее допуска россиян в статусе беженцев: «Надо доказать всем этим козлам, что будем стоять до конца»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только со своим флагом и гимном, допуск под нейтральным флагом – это дискриминация.

«Наша страна – Россия, и наши спортсмены должны выступать с российским флагом и российским гимном. Допуск под нейтральным флагом — это дискриминация. Да, у спортсмена короткий век. Но мы сейчас о другом говорим.

«Команду беженцев» сформировать хотят? Надо доказать всем этим козлам, что мы будем стоять до конца. Мы сражаемся сейчас за то, чтобы люди понимали, что это Россия, а если спортсмен будет сдаваться и бог знает под каким флагом выступать, то что это такое?! Это же ненормально!

Лишать страну, которая входит в десятку сильнейших в мире, флага и гимна на соревнованиях, – идиотизм полнейший! Что они и кому доказывают? Хотят нас на колени поставить? Не поставят и ничего не добьются.

А интереса к спорту без наших спортсменов нет никакого! И все об этом говорят. Ну, выиграли вы в фигурном катании и в гимнастике, но у вас же нет конкуренции без наших спортсменов! Нет никакой у них конкуренции», — сказал Елевич.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило, что МОК допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?