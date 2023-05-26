Сергей Елевич: «Полностью за то, чтобы «Уралмаш» и «Руна» играли в Единой лиге. Надо делать все для развития российского баскетбола»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что принятие « » и «Руны» в Единую лигу ВТБ положительно скажется на развитии российского баскетбола.

«Я, конечно же, полностью за то, чтобы эти две команды играли в лиге. Хотя бы по одной причине: это российские клубы. И они давно уже заслужили место в элите российского баскетбола. К тому же, «Уралмаш» второй год подряд выигрывает чемпионат в Суперлиге‑1. Конечно, их уже надо запускать в Единую лигу. «Руна» тоже очень прилично выступает.

Надо учитывать, что там много российских игроков. Пока у нас такой период, надо сделать все для развития своего, российского баскетбола», – сказал Елевич «Матч ТВ».

«Уралмаш» и « » на этой неделе были приняты в Единую лигу ВТБ с испытательным сроком в один год.

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