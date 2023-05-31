Сергей Елевич: «Найти замену Милутинову будет сложновато, но ЦСКА справится»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что уход сербского центрового Николы Милутинова – серьезная потеря для ЦСКА, но армейцы смогут найти ему замену.

«Конечно, уход Милутинова — серьезная потеря для ЦСКА. Все‑таки это столп в защите и нападении. Он очень хорошо вписался в команду. Но это спорт, это баскетбол, и каждый игрок ищет то, что ему нужно.

Найти ему замену будет сложновато. Но думаю, что ЦСКА найдет, справится. У них очень грамотная политика по вопросам селекции», — сказал эксперт.

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