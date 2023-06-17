Тони Снелл в 31 год узнал, что у него аутизм

Теги происшествия Бостон Чикаго НБА G-лига Тони Снелл Баскетбол

Экс-игрок НБА Тони Снелл благодаря своему маленькому сыну узнал, что у него аутизм.

Снелл обнаружил, что у него расстройство аутистического спектра после того, как его 2-летнему сыну Картеру поставили диагноз в возрасте 18 месяцев.

«Я такой: «Если у него диагностировали аутизм, то и у меня может быть то же самое». Это придало мне смелости пойти провериться», – сказал Снелл во время интервью.

По словам Снелла, когда он рос в Калифорнии, то «всегда был независимым. Всегда был один. Я просто не мог общаться с людьми по личным делам».

Снелл заявил, что эта новость имеет для него большое значение.

«Я не был удивлен, потому что всегда чувствовал себя не таким, как все. Я просто почувствовал облегчение, вроде: «А, вот почему я такой, какой я есть». Это многое объяснило. Это было похоже на ясность, как будто я надел 3D-очки», – рассказал Тони.

Снелл был выбран «Чикаго» в первом раунде драфта 2013 года, за карьеру он также играл в «Милуоки», «Детройте», «Атланте», «Портленде» и в «Новом Орлеане» в сезоне-21/22.

В завершившемся сезоне Тони сыграл в 19 матчах за фарм-команду «Бостона» в G-лиге.

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