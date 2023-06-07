Евгений Богачев: «Думаю, что Велимир Перасович никуда не денется из УНИКСа»

Теги УНИКС Велимир Перасович Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что главный тренер Велимир Перасович вряд ли покинет казанскую команду, вопрос должен решиться через неделю.

«Сейчас он, видимо, рассчитывает получить предложения от клубов, выступающих в Евролиге. Думаю, что получим от Велимира ответ примерно через неделю.

Посмотрим, как будут развиваться события, но думаю, что он никуда не денется из УНИКСа. Такие дела. После того как появится решение по главному тренеру, будем болеем активно работать по подписанию игроков», – сказал Богачев.

Контракт хорватского тренера истек по окончании сезона-2022/23, в котором УНИКС впервые в истории клуба выиграл Единую лигу ВТБ.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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1 комментарий

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Тим Лестригонов
Кому он нужен в Евролиге то...
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