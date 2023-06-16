Велимир Перасович продолжит тренировать УНИКС

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заключил новое соглашение с командой.

Контракт с 58-летним хорватским специалистом подписан по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС под руководством тренера впервые стал чемпионом.

«В минувшем сезоне мы выиграли Единую лигу ВТБ, и каждый из нас хочет повторить этот успех в следующем году. С такими амбициями мы и будем работать в новом сезоне.

Летний период крайне важен для построения команды, и мы готовы усердно трудиться», – сказал тренер.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Мда, видимо амбиций совсем не осталось, выбрал деньги. Легко бы нашёл себе команду, тренер толковый.
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