Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 14 подборов в победном 1-м матче против «Виллербана»

Теги Тони Паркер НБА видео чемпионат Франции Жоаким Ноа LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Деррик Роуз Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» обыграл «Виллербан» в первом матче полуфинальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А (75:69, 1-0).

19-летний форвард Виктор Вембаньяма стал самым результативным в составе победителей, набрав 19 очков и сделав 14 подборов.

Француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

На матче присутствовали бывшие игроки «Чикаго» Деррик Роуз и Жоаким Ноа, а также владелец «Виллербана» Тони Паркер.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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2 комментария

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Марсель Объелся
Уже второй раунд шоле?
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Stephan Carrypenko
Мда, смотришь на уровень контакта в этой французской лиге и понимаешь , что в НБА его просто раздавят...
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