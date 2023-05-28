Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и 14 подборов в победном 1-м матче против «Виллербана»

« » обыграл «Виллербан» в первом матче полуфинальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А (75:69, 1-0).

19-летний форвард стал самым результативным в составе победителей, набрав 19 очков и сделав 14 подборов.

Француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

На матче присутствовали бывшие игроки «Чикаго» и Жоаким Ноа, а также владелец « » .

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме