«Метрополитан» проиграл « » в третьем матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А (85:92, 0-3), уступив в противостоянии.

19-летний бигмен стал лучшим в составе « », набрав 22 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.

Француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

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