Виктор Вембаньяма набрал 22 очка, 7 подборов и 4 блок-шота в последнем матче финала чемпионата Франции
«Метрополитан» проиграл «Монако» в третьем матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А (85:92, 0-3), уступив в противостоянии.
19-летний бигмен Виктор Вембаньяма стал лучшим в составе «Метрополитана», набрав 22 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.
Француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.
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