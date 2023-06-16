Виктор Вембаньяма набрал 22 очка, 7 подборов и 4 блок-шота в последнем матче финала чемпионата Франции

Теги видео чемпионат Франции Метрополитан Монако Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» проиграл «Монако» в третьем матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А (85:92, 0-3), уступив в противостоянии.

19-летний бигмен Виктор Вембаньяма стал лучшим в составе «Метрополитана», набрав 22 очка, 7 подборов и 4 блок-шота.

Француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

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1 комментарий

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Misson
Хорош Вемби, очень хорош. Руки просто замечательные, релиз броска быстрый, есть и средний бросок, может угрожать и дальним. И голова тоже светлая, неэгоистичный, хорошо пасует, вингспан просто невероятный, в защите отрабатывает старательно. Попович получил на старости идеального молодого игрока, нового "фундаментал". Всем будет интересно смотреть за Вемби в НБА и его развитием в "шпорах" и эволюцией самих САС с молодым составом и новым супер-единорогом лиги.
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