«Олимпиакос» предложил Николе Милутинову двухлетний контракт

Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Никола Милутинов Баскетбол

«Олимпиакос» сделал свое первое предложение Николе Милутинову (28 лет, 213 см), который в настоящее время отдыхает в Греции, сообщает Eurohoops.

Греческий клуб предложил центровому ЦСКА контракт на два года. Стороны продолжают переговоры, сделка еще не заключена.

Милутинов провел несколько дней в Афинах и встретился с некоторыми бывшими партнерами по команде, в том числе с Александаром Везенковым и Георгиосом Принтезисом.

Контракт Милутинова с ЦСКА истекает в этом году, сербский центровой станет свободным агентом.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

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3 комментария

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carmelo hot sause
Последний большой экстра-класса уйдёт. Теперь из качественных легионеров останется только Уэйр
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Костя Кот
соглашаться конечно
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