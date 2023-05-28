«Олимпиакос» предложил Николе Милутинову двухлетний контракт

«Олимпиакос» сделал свое первое предложение (28 лет, 213 см), который в настоящее время отдыхает в Греции, сообщает Eurohoops.

Греческий клуб предложил центровому ЦСКА контракт на два года. Стороны продолжают переговоры, сделка еще не заключена.

Милутинов провел несколько дней в Афинах и встретился с некоторыми бывшими партнерами по команде, в том числе с Александаром Везенковым и Георгиосом Принтезисом.

Контракт Милутинова с ЦСКА истекает в этом году, сербский центровой станет свободным агентом.

Милутинов провел за « » пять сезонов, прежде чем присоединиться к в качестве свободного агента в 2020 году.

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