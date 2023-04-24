«Нетс» намерены сохранить Кэма Джонсона, который станет ограниченно свободным агентом

«Нетс» намерены сохранить в составе форварда , который в межсезонье-2023 станет ограниченно свободным агентом.

Как информирует инсайдер Марк Стейн, « » дал понять клубам лиги, что повторит предложения, которые поступят Джонсону на рынке.

27-летний Джонсон стал игроком «Нетс» в феврале в результате крупного обмена с участием Кевина Дюрэнта.

В 25 матчах за бруклинскую команду Кэм набирал 16,6 очка (47% с игры, 37% из-за дуги) и 4,8 подбора в среднем за игру.

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