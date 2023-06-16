Nike: «Мы будем продолжать поддерживать Джа Морэнта на площадке и за ее пределами»

Nike не станет расторгать контракт с лидером « » .

Разыгрывающий был отстранен на 25 матчей следующего сезона после очередного инцидента с огнестрельным оружием.

«Мы рады, что Джа берет на себя ответственность и уделяет первостепенное внимание своему ментальному и физическому состоянию.

Мы будем продолжать поддерживать его на площадке и за ее пределами», – говорится в заявлении .

Морэнт пропустит Летнюю лигу и предсезонную подготовку команды. Разыгрывающий будет лишен права участвовать в любых мероприятиях или «Гриззлис» в период до окончания дисквалификации.

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