НБА объявит о дисциплинарных мерах в отношении Джа Морэнта после завершения финала

Теги происшествия Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении лидера «Мемфиса» Джа Морэнта.

При этом Сильвер отметил, что дождется завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами», прежде чем объявит о наказании.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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4 комментария

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dobinson
Ответ Райли Карри
не отстранить - плохо, пострадает имидж лиги. остранить - тоже плохо, вдруг от безделья будет стрелять налево и направо
разрешат показывать оружие только определенного калибра,ну типа только для самозащиты. Никаких автоматов,штурмовых винтовок,гранату только на день благодарения,один раз и за семейным столом .
+18
0
+18
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Forza
Нужно поторопиться, пока он никого не пристрелил.
+8
0
+8
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ARAMIS777
"Расстрелять через повешенье!"(с)
+3
0
+3
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Райли Карри
не отстранить - плохо, пострадает имидж лиги. остранить - тоже плохо, вдруг от безделья будет стрелять налево и направо
0
0
0
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