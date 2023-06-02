Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что принял решение относительно дисциплинарных мер в отношении лидера « » .

При этом Сильвер отметил, что дождется завершения финальной серии плей-офф между «Денвером» и «Майами», прежде чем объявит о наказании.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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