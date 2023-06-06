Шэмс Чарания: «НБА выступит с заявлением по Джа Морэнту вскоре после финала»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал свое видение ситуации вокруг разыгрывающего « » .

Баскетболист в середине мая был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига провела свое расследование. Ожидается, что игрок будет отстранен не менее чем на 25 матчей.

«Считаю, что вскоре после финала НБА лига собирается выступить с объявлением. НБА еще не уведомляла Джа Морэнта о его дисквалификации, они не сообщили и профсоюзу игроков, какой именно будет дисквалификация.

Это решение исключительно или . Именно эти люди, обсудив все детали с остальным офисом лиги, будут принимать окончательное решение. Но в конце концов, слово за Адамом Сильвером», – заявил Чарания.

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