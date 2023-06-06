Шэмс Чарания: «НБА выступит с заявлением по Джа Морэнту вскоре после финала»

Теги Мемфис НБА Джо Дюмарс Адам Сильвер Шэмс Чарания Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал свое видение ситуации вокруг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

Баскетболист в середине мая был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига провела свое расследование. Ожидается, что игрок будет отстранен не менее чем на 25 матчей.

«Считаю, что вскоре после финала НБА лига собирается выступить с объявлением. НБА еще не уведомляла Джа Морэнта о его дисквалификации, они не сообщили и профсоюзу игроков, какой именно будет дисквалификация.

Это решение исключительно Адама Сильвера или Джо Дюмарса. Именно эти люди, обсудив все детали с остальным офисом лиги, будут принимать окончательное решение. Но в конце концов, слово за Адамом Сильвером», – заявил Чарания.

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2 комментария

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ID89
Мощнейший инсайд
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Archer_Great
Ответ ID89
Мощнейший инсайд
Молния! Срочно в номер!
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