Представители Джа Морэнта утверждают, что пистолет в последнем видео был игрушечным

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Ведущая Клаудия Джордан в недавнем выпуске радиошоу «The Breakfast Club» сообщила, что, по словам представителей звезды «Мемфиса» Джа Морэнта, пистолет, который баскетболист держит в руках в последнем видео – игрушечный.

«Мои источники утверждают, что у родственника Джа Морэнта на заднем сиденье автомобиля был игрушечный пистолет. Пистолет ненастоящий, и родственник играл с ним. Потом он передал его Джа, и это попало в прямую трансляцию. Видео было отправлено Адаму Сильверу.

Говорят, что пистолет очень похож на ненастоящий, это явно игрушечный пистолет. Но согласно моему источнику, Адам Сильвер все равно намерен объявить об отстранении. Длительность отстранения составит около 30 матчей, несмотря на то, что они знают, что это игрушечный пистолет», – сказала Клаудия Джордан.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
А что это за гангста такой с игрушечным пистолетом!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Честно говоря это еще более стыдно, чем если он реальный показал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
ахахаахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахаахахах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
А еще они сказали что Санта существует
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
А в первом видео – пластилиновым.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Game Winner
Родственику просто пять лет и на заднем сиденье его автомобиля лежит игрушечный пистолет. Одолжил поиграться Джа на время.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
А если Джа заметят в перестрелке с водяным пистолетом против дошколят на сколько отстранят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
На самом деле, нужно было пойти дальше и заявить, что игрушечным на видео был не только пистолет, но и Морэнт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lage
Что поздно они спохватились, если уж он игрушечный.
Долго придумывали)
А так, звучит как бред, учитывая сколько времени прошло, да и зачем Моранту игрушечный пистолет вообще нужен... Клоунство какое-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skeleton64
Тут интересно, что публично выступают НЕ представители потенциального ответчика, а ненадёжный свидетель, который делате сообщение С ЧУЖИХ слов, что априори делает его (сообщение) ничтожным в любом суде. Что это значит? То, что юристы Джа, желая сделать инфовброс и в то же время обезопасить себя от обвинения в лжесвидетельстве, проплатили медийку. Но сами - сами они молчат. Значит, пистолет, скорее всего, был настоящим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Морэнт решил опозориться во всех кругах))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ The_Enot
А что это за гангста такой с игрушечным пистолетом!
А что это за гангста и где она живет?
А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютик
От создателей «мы приехали толпой поддержать сестру, убедиться, что она в безопасности. Вон тот в подгузнике подтвердит!»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Зато дисква будет настоящей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
После третьего видео "Это была зажигалка, похожая на пистолет"
После четвертого видео "Это была ветка, похожая на пистолет"
После пятого видео "Это был пистолет от Сеги Мега Драйв, похожий на пистолет"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artest
Ответ rigobersong
А если Джа заметят в перестрелке с водяным пистолетом против дошколят на сколько отстранят?
На 200 лет как минимум)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий