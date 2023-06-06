Представители Джа Морэнта утверждают, что пистолет в последнем видео был игрушечным
Ведущая Клаудия Джордан в недавнем выпуске радиошоу «The Breakfast Club» сообщила, что, по словам представителей звезды «Мемфиса» Джа Морэнта, пистолет, который баскетболист держит в руках в последнем видео – игрушечный.
«Мои источники утверждают, что у родственника Джа Морэнта на заднем сиденье автомобиля был игрушечный пистолет. Пистолет ненастоящий, и родственник играл с ним. Потом он передал его Джа, и это попало в прямую трансляцию. Видео было отправлено Адаму Сильверу.
Говорят, что пистолет очень похож на ненастоящий, это явно игрушечный пистолет. Но согласно моему источнику, Адам Сильвер все равно намерен объявить об отстранении. Длительность отстранения составит около 30 матчей, несмотря на то, что они знают, что это игрушечный пистолет», – сказала Клаудия Джордан.
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Долго придумывали)
А так, звучит как бред, учитывая сколько времени прошло, да и зачем Моранту игрушечный пистолет вообще нужен... Клоунство какое-то
А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
После четвертого видео "Это была ветка, похожая на пистолет"
После пятого видео "Это был пистолет от Сеги Мега Драйв, похожий на пистолет"