Представители Джа Морэнта утверждают, что пистолет в последнем видео был игрушечным

Ведущая Клаудия Джордан в недавнем выпуске радиошоу «The Breakfast Club» сообщила, что, по словам представителей звезды « » , пистолет, который баскетболист держит в руках в последнем видео – игрушечный.

«Мои источники утверждают, что у родственника Джа Морэнта на заднем сиденье автомобиля был игрушечный пистолет. Пистолет ненастоящий, и родственник играл с ним. Потом он передал его Джа, и это попало в прямую трансляцию. Видео было отправлено .

Говорят, что пистолет очень похож на ненастоящий, это явно игрушечный пистолет. Но согласно моему источнику, Адам Сильвер все равно намерен объявить об отстранении. Длительность отстранения составит около 30 матчей, несмотря на то, что они знают, что это игрушечный пистолет», – сказала Клаудия Джордан.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры