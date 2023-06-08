Адам Сильвер: «Мы хотим создавать положительный образ наших игроков»

Комиссионер НБА Адам Сильвер в преддверии третьего матча финала между «Майами» и «Денвером» (94:109, 1-2) высказался о ситуации вокруг разыгрывающего « » .

Ведущий Стивен Эй Смит спросил, связано ли решение об отложении официального заявления до завершения финала НБА с «серзьезностью послания», которое комиссионер хочет донести до остальной Лиги.

«Мне немного не по себе, когда люди говорят о «послании». Иногда это подразумевает, что вы можете быть несправедливы к этому отдельному игроку.

Но в НБА нет сомнений в том, что существует нечто, называемое «поведение, наносящее ущерб лиге», и это не просто поведение, которое может оказывать негативное влияние – мы хотим создавать положительный образ наших игроков», – ответил Сильвер.

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