Адам Сильвер: «Мы хотим создавать положительный образ наших игроков»

Теги Мемфис НБА НБА плей-офф Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер в преддверии третьего матча финала между «Майами» и «Денвером» (94:109, 1-2) высказался о ситуации вокруг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

Ведущий Стивен Эй Смит спросил, связано ли решение об отложении официального заявления до завершения финала НБА с «серзьезностью послания», которое комиссионер хочет донести до остальной Лиги.

«Мне немного не по себе, когда люди говорят о «послании». Иногда это подразумевает, что вы можете быть несправедливы к этому отдельному игроку.

Но в НБА нет сомнений в том, что существует нечто, называемое «поведение, наносящее ущерб лиге», и это не просто поведение, которое может оказывать негативное влияние – мы хотим создавать положительный образ наших игроков», – ответил Сильвер.

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2 комментария

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Король Лев
Продвигатйте тогда Йокича . Вы же сами продвигаете чсв шных клоунов!
+4
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+4
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йозе марино
Надо БЫТЬ а не казаться! АУФ!))
0
0
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