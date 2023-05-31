Боб Майерс об уходе с поста генменеджера «Голден Стэйт»: «Эту работу надо делать только когда готов быть полностью вовлеченным»
Известный управленец Боб Майерс объяснил решение покинуть пост генерального менеджера «Голден Стэйт» по истечении контракта.
По словам Майерса, это не связано со сложным сезоном «Уорриорз» и денежным фактором.
«Суть в том, что работа, которой я занимаюсь… требует полной вовлеченности, максимальных усилий, тысячи процентов, и если вы не можете этого дать, то не стоит и браться. Вот и ответ на вопрос, почему. Я не так поступить с нашими игроками. Я не могу так поступить с владельцами клуба. На самом деле, я не могу так поступить с самим собой. Вот в чем вопрос, который беспокоил меня в последнее время», – заявил Майерс.
Майерс, чей контракт истекает в конце июня, отклонил предложения о новой сделке, благодаря которой он стал бы одним из самых высокооплачиваемых руководителей лиги.
Майерс отметил, что у него нет договоренности о новой работе.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
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