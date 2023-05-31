Известный управленец объяснил решение покинуть пост генерального менеджера «Голден Стэйт» по истечении контракта.

По словам Майерса, это не связано со сложным сезоном «Уорриорз» и денежным фактором.

«Суть в том, что работа, которой я занимаюсь… требует полной вовлеченности, максимальных усилий, тысячи процентов, и если вы не можете этого дать, то не стоит и браться. Вот и ответ на вопрос, почему. Я не так поступить с нашими игроками. Я не могу так поступить с владельцами клуба. На самом деле, я не могу так поступить с самим собой. Вот в чем вопрос, который беспокоил меня в последнее время», – заявил Майерс.

Майерс, чей контракт истекает в конце июня, отклонил предложения о новой сделке, благодаря которой он стал бы одним из самых высокооплачиваемых руководителей лиги.

Майерс отметил, что у него нет договоренности о новой работе.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться