Ведущий 95.7 The Game: «Следующим генеральным менеджером «Уорриорз» станет Майк Данливи»

По словам ведущего 95.7 The Game Мэтта Стейнмеца, вице-президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший сменит на посту президента и генерального менеджера клуба.

«Согласно моим источникам, следующим генеральным менеджером «Уорриорз» станет . Им осталось договориться по деньгам, но если его устроит сумма, Данливи займет эту должность. Если он ее не займет, значит, его не устроила сумма», – сказал Стейнмец.

42-летний Данливи с 2021 года занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям «Уорриорз». До этого бывший игрок работал ассистентом генерального менеджера клуба.

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