Ведущий 95.7 The Game: «Следующим генеральным менеджером «Уорриорз» станет Майк Данливи»
По словам ведущего 95.7 The Game Мэтта Стейнмеца, вице-президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший сменит Боба Майерса на посту президента и генерального менеджера клуба.
«Согласно моим источникам, следующим генеральным менеджером «Уорриорз» станет Майк Данливи. Им осталось договориться по деньгам, но если его устроит сумма, Данливи займет эту должность. Если он ее не займет, значит, его не устроила сумма», – сказал Стейнмец.
42-летний Данливи с 2021 года занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям «Уорриорз». До этого бывший игрок НБА работал ассистентом генерального менеджера клуба.
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