Майкл Мэлоун во время парада: «Мы жадные ублюдки, детка. Это не единственный титул»

Теги Денвер НБА видео Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун выступил с речью во время чемпионского парада.

Мэлоун был в подвыпившем состоянии. Перед началом выступления он похвастался своей цепью.

«Мы только что выиграли чемпионат. Этого события ждали 47 лет. Так что в первую очередь я хочу поблагодарить вас, болельщиков, за то, что были с нами. Я ценю это... Мы бы не добились этого без вас. Я люблю вас. Мы выиграем снова. Мы не удовлетворены. 

Болельщики «Наггетс», ну как вы там? Я вас не слышу. Я вас не слышу.

Есть я и Брюс Браун. Как думаете, мы куда-нибудь уходим? Черта с два! Черта с два! Никуда мы не уходим. Мы повторим эту хрень! Мы повторим эту хрень! О да. Ну же. Еще громче. Еще громче.

Мы еще не закончили. Мы жадные ублюдки, детка. Это не единственный титул. Ну все, я закончил!» – сказал Мэлоун.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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3 комментария

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FaithDevotion
Он когда успокоится-то)
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Stephan Carrypenko
Бухой физрук ))
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scorp19
Пока что единственный. Нет смысла бежать впереди паровоза
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