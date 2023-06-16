Главный тренер « » выступил с речью во время чемпионского парада.

Мэлоун был в подвыпившем состоянии. Перед началом выступления он похвастался своей цепью.

«Мы только что выиграли чемпионат. Этого события ждали 47 лет. Так что в первую очередь я хочу поблагодарить вас, болельщиков, за то, что были с нами. Я ценю это... Мы бы не добились этого без вас. Я люблю вас. Мы выиграем снова. Мы не удовлетворены.

Болельщики «Наггетс», ну как вы там? Я вас не слышу. Я вас не слышу.

Есть я и Брюс Браун. Как думаете, мы куда-нибудь уходим? Черта с два! Черта с два! Никуда мы не уходим. Мы повторим эту хрень! Мы повторим эту хрень! О да. Ну же. Еще громче. Еще громче.

Мы еще не закончили. Мы жадные ублюдки, детка. Это не единственный титул. Ну все, я закончил!» – сказал Мэлоун.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

«Не хочу быть MVP. Они должны быть эгоистичными, думать о статистике». Кто сделал Николу Йокича чемпионом