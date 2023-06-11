Майкл Мэлоун – Николе Йокичу: «Немного разочарован тем, что ты не сделал сегодня трипл-дабл»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун пошутил над тем, что Никола Йокич завершил 4-й матч финальной серии с «Майами» (108:95, 3-1) без трипл-дабла.

«Немного разочарован тем, что ты не сделал сегодня трипл-дабл.

Но молодец, 23 очка и 12 подборов», — сказал тренер.

Серб в пятницу набрал 23 очка (8 из 19 с игры), сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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6 комментариев

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Light Yagami
Посмотрел видос, стало жутко интересно теперь, что Док Риверс после матчей заливает своим в раздевалке.))
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Вялый Харден
тонкий троллинг
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ST-L
так то надо постараться в пятом матче, трипл в плейофф под угрозой
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salogiannis
Лично видел, как после титра с четырьмя передачами Микола в касание отдал Гордону
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Andrei Trukhin
Зато перехватов нафармил мильён, спасибо Бэму:) Я имею в виду фактические перехваты ногами. Если бы была такая статистика, наверняка Никола вчера установил рекорд по перехватам ногами за матч в истории НБА в принципе, и в финалах НБА то уж точно! Ещё раз спасибо Бэму:)
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Александр Горлов
Проиграть три матча подряд (сложно, но можно) и все эти понты тренера станут легендой на века.
5% это мало чтобы ставить на Майами,, но недостаточно чтобы плясать победный танец на костях..
Я надеюсь, что жизнь преподаст Мэлоуну урок, но понимаю, что шансы на это невысоки
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