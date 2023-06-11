Майкл Мэлоун – Николе Йокичу: «Немного разочарован тем, что ты не сделал сегодня трипл-дабл»

Главный тренер «Денвера» пошутил над тем, что завершил 4-й матч финальной серии с « » (108:95, 3-1) без трипл-дабла.

«Немного разочарован тем, что ты не сделал сегодня трипл-дабл.

Но молодец, 23 очка и 12 подборов», — сказал тренер.

Серб в пятницу набрал 23 очка (8 из 19 с игры), сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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