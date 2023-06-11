Майкл Мэлоун – Николе Йокичу: «Немного разочарован тем, что ты не сделал сегодня трипл-дабл»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун пошутил над тем, что Никола Йокич завершил 4-й матч финальной серии с «Майами» (108:95, 3-1) без трипл-дабла.
«Немного разочарован тем, что ты не сделал сегодня трипл-дабл.
Но молодец, 23 очка и 12 подборов», — сказал тренер.
Серб в пятницу набрал 23 очка (8 из 19 с игры), сделал 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
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5% это мало чтобы ставить на Майами,, но недостаточно чтобы плясать победный танец на костях..
Я надеюсь, что жизнь преподаст Мэлоуну урок, но понимаю, что шансы на это невысоки