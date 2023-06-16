Паулюс Мотеюнас назначен генеральным директором Евролиги, Деян Бодирога сохранил пост президента

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Деян Бодирога Паулюс Мотеюнас Маршалл Гликман Баскетбол

Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас единогласно избран следующим генеральным директором Евролиги.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

42-летний литовец пришел на смену Маршаллу Гликману, который занимал эту должность в сезоне-22/23. Контракт Гликмана истекает 31 июля, соглашение Мотеюнас рассчитано на сезон-23/24.

Ранее сообщалось, что в случае утверждения кандидатуры Мотеюнаса, ему придется покинуть свой пост в «Жальгирисе». Паулюс контролирует 75 процентов акций Zalgiris Group, холдинговой компании, владеющей литовским клубом.

Деян Бодирога сохранил пост президента Евролиги. Он занял его 14 сентября 2022 года.

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