Паулюс Мотеюнас назначен генеральным директором Евролиги, Деян Бодирога сохранил пост президента

Генеральный менеджер «Жальгириса» единогласно избран следующим генеральным директором .

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

42-летний литовец пришел на смену Маршаллу Гликману, который занимал эту должность в сезоне-22/23. Контракт Гликмана истекает 31 июля, соглашение Мотеюнас рассчитано на сезон-23/24.

Ранее сообщалось, что в случае утверждения кандидатуры Мотеюнаса, ему придется покинуть свой пост в «Жальгирисе». Паулюс контролирует 75 процентов акций Zalgiris Group, холдинговой компании, владеющей литовским клубом.

сохранил пост президента Евролиги. Он занял его 14 сентября 2022 года.

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